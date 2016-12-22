Кишинев "не в восторге" от российских военных на параде 9 мая в Тирасполе

Официальный Кишинев высказал недоумение по поводу участия в праздничном параде 9 мая в Тирасполе воинских подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел и евроинтеграции, эти действия противоречат обязательствам, которые взяла на себя Россия для урегулирования приднестровского конфликта, а также нормам международного права.

Власти Молдовы обратились к российскому руководству с призывом соблюдать суверенитет и территориальную целостность молдавского государства и воздерживаться от действий, которые могут навредить отношениям между двумя странами.

В параде, организованном в Тирасполе по случаю 71-й годовщины победы над гитлеровской Германией, приняли участие почти 40 единиц военной техники и более 600 военнослужащих.