В Кишиневе говорят о возможности возобновить переговоры в формате "5+2"

Возможности возобновления переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" обсудили сегодня в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан и спецпредставитель ОБСЕ Корд Майер-Клодт. Совещания с участием стран наблюдателей, гарантов и сторон конфликта не проводились два года.

Георгий Балан и Корд Майер-Клодт отметили, что формат "5+2" мог бы возобновить работу уже в июне. Как подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, переговоры в расширенном формате следует возобновить без выдвижения условий.

"Принципы организации и процедуры формата 5+2 устанавливают, что никаких дополнительных условий быть не может. В имеющемся пакете предложений указана конкретная дата: начало июня, в Берлине. Это позволит обеим сторонам подготовить повестку вопросов, согласованную в том числе обществом", - сказал специальный представитель ОБСЕ Корд Майер-Клодт.

По словам вице-премьера по реинтегарции, власти Молдовы готовы к обсуждению всех касающихся решения приднестровского конфликта вопросов.

"От лица Кишинева я подтвердил готовность к участию. Мы примем все меры для улучшения диалога между берегами Днестра. Для этого у нас есть полная поддержка молдавских властей", - подчеркнул вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георге Балан.



Сегодня во второй половине дня спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Корд Майер-Клодт встретится в Тирасполе с главным переговорщиком от приднестровского региона Виталием Игнатьевым.