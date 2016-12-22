В Приднестровье хотят ужесточить контроль над информацией в интернете

Власти Приднестровья намерены ужесточить контроль над информацией в интернете. Так, сайты, содержащие недостоверные данные, будут блокироваться. Эту меру предлагает законопроект службы связи региона и предполагает разработку единого реестра доменных имен и разделов сайтов, доступ к которым будет ограничен.

В этот список попадет и информация, признанная судом несоответствующей действительности и запрещенная к распространению в Приднестровье. В суд может обратиться любой, кто считает информацию о себе на сайтах или в соцсетях неверной.

Владельцев сайта, распространившего якобы ложную информацию, сначала могут предупредить и потребовать удалить неверные данные в течение суток. Если этого не произойдет в указанный срок, страницу могут заблокировать по решению суда. Авторы инициативы отмечают, что эти меры не коснутся сайтов СМИ.

Законопроект предложен в преддверии электоральной кампании для так называемых президентских выборов. Борьба обещает быть самой жесткой за всю историю региона. Голосование назначено на 11 декабря.