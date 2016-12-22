Учащиеся приднестровской школы пожертвовали свои деньги на выпускные больному раком ребенку

Девятиклассники одной из приднестровских школ решили пожертвовать все средства на проведение своего выпускного бала мальчику, страдающему тяжелым онкологическим заболеванием.

Как сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на местные СМИ, восьмилетний Максим Кожухарь живет в Днестровске и страдает от остеогенной саркомы, из-за чего лишен возможности ходить самостоятельно. Как правило, при данном заболевании необходима ампутация, однако у Максима есть возможность ее избежать, если провести операцию. Для этой цели ему необходимо 40 тыс. долларов.

К кампании в поддержку ребенка подключились благотворительные организации и жители региона. Необходимо особо отметить поступок местных выпускников, принявших решение отказаться от традиционного празднования окончания школы и направить сэкономленные средства на поддержку Максима Кожухаря.

"Выпускной бал предполагает вечерние наряды и торжество. Все это не может идти ни в какое сравнение с возможностью помочь кому-то продлить жизнь. Возможно, нашему примеру последуют и другие", - отметили девятиклассники из Днестровска.