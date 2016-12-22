В Берлине возобновятся переговоры в формате "5+2"

Делегация Республики Молдова во главе с вице-премьером Георге Бэланом отправится сегодня в Берлин, где 2-3 июня возобновятся работы Постоянной конференции по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования.

Как сообщает Молдпрес, возобновление переговоров в этом формате произошло благодаря усилиям молдавских властей, которые выступают за последовательный диалог в конструктивном духе, без каких-либо предварительных условий. Следует оценить также значительное участие международных партнеров в этом процессе, представителей посредников и наблюдателей в формате "5+2", в частности, специального представителя председательства Германии в ОБСЕ, посла Корда Майера-Клодта.

Рабочая повестка включает вопросы, представляющие интерес для населения обоих берегов Днестра, затронутые в рамках существующих платформ для диалога между Кишиневом и Тирасполем, которые в последнее время активизировались.

Формат переговоров "5+2" представлен Кишиневом и Тирасполем, Российской Федерацией, Украиной и ОБСЕ, а также Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом (наблюдатели).

Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Вене в июне 2014 года.