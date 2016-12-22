Представители ОБСЕ приехали с визитом в Молдову

Представители группы по Молдове Парламентской Ассамблеи ОБСЕ приехали с визитом в Молдову.

Как передает Инфотаг, в течении трех дней они посетят Кишинев и Тирасполь, где обсудят процесс урегулирования приднестровского конфликта.



В ходе визита председатель парламентской группы по Молдове, член Парламента Албании Арте Даде, докладчик Второго Общего комитета, член Парламента Италии Мариетта Тидей и член Парламента Франции Терри Мариани проведут ряд встреч с представителями правительства и парламента Молдовы, а также администрации Приднестровья.



Депутаты ПА ОБСЕ встретятся с представителями гражданского общества и международных организаций, включая Миссию ОБСЕ в Молдове.



"Целью данного визита является информирование представителей Парламентской группы по Молдове о последних событиях, связанных с процессом урегулирования приднестровского конфликта, поощрение сотрудничества на уровне парламентов обеих сторон, а также поощрение политической поддержки в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении.