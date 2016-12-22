Над Приднестровьем нависла угроза топливного и продовольственного кризиса

Приднестровье на пороге топливного кризиса. Как сообщают местные СМИ, горючее в регион не завозят уже три месяца. На прошлой неделе в левобережье в два раза подорожали продовольственные товары.

На автозаправочных станций предупреждают: горючее на исходе. В Рыбнице и Григориополе 92-го бензина уже нет, а в других городах - запасы на исходе. Нефтехранилища и вовсе опустели.

В регионе резко выросли цены на продовольственные товары. Бутылка подсолнечного масла стоит 26 приднестровских рублей, или 45 молдавских леев, десяток яиц - 12 рублей, или 20 леев. Коммерсанты объясняют подорожание 10-процентного комиссиона на покупку долларов, который недавно ввел приднестровский центробанк.

Жители Левобережья признают: денег не хватает даже на самое необходимое. Впрочем, бытует мнение, что есть и такие, кто извлекает выгоду из кризиса в регионе.

Экономический кризис начался в Приднестровье в прошлом году.