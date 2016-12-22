Из-за воспаления перекачанных губ московский радиоведущий лишился работы

Радиоведущий одной из известных московских радиостанций Константин С. стал еще одной жертвой некачественной пластической хирургии. Четыре года назад он закачал в губы биополимер, который спустя время собрался по контуру и воспалился.

Чтобы устранить последствия неудачной процедуры 29-летнему диджею потребовалось хирургическое вмешательство. Однако работодателям его длительное отсутствие на работе не понравилось, и он был уволен, сообщает Life.

Сам теперь уже бывший радиоведущий считает, что косметолог вводила клиентов в заблуждение, утверждая, что препарат долгоиграющий и его хватит лет на пять. Однако, утверждает жертва "пластики", этот биополимер не рассасывается.

Сама же косметолог, которая достаточно известна в столичных кругах Евгения Ф. утверждает, что причиной воспаления стало неправильное использование закаченного биополимера. По ее словам, материал мог собраться в комки только в случае механического повреждения.

Она также утверждает, что всегда дает клиентам рекомендации по правильному уходу за губами. Впрочем, как отмечает издание, в соцсетях собрано уже немало жалоб ее бывших клиентов на некачественные операции.