Для гостей настоятельницы провели экскурсию по монастырю, рассказали о жизни послушниц и истории главных святынь, пишет novostipmr.com.

6 июля православные христиане отмечали праздник Владимирской иконы Божьей матери, копия чудотворного образа есть и в Петропавловском монастыре, у которой Татьяна Рогозина и Нина Шевчук зажгли свечи.

"Монастырь славен не только молитвой, но и трудом. Гости посетили места ежедневной работы послушниц: трапезную, швейный цех – и прогулялись в окрестностях монастыря. Нина Шевчук отметила красивое убранство монастыря, большая часть которого изготовлена вручную. Заглянули и на колокольню. Здесь прихожане насладились звоном колоколов", - рассказал духовник Петропавловского женского монастыря архимандрит Иоанн.

В завершении встречи гостей пригласили отведать монастырский чай.