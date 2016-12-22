В Баварии во вторник откроется конференция по укреплению мер доверия на Днестре

В Баварии во вторник открывается конференция по укреплению мер доверия между сторонами приднестровского конфликта.

Как передает Инфотаг, об этом говорится в сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

Согласно сообщению, конференция пройдет 12-13 июля в городе Бад-Рейхаль. В ней примут участие делегации всех сторон формата "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Евросоюза). Делегации Кишинева и Тирасполя возглавят главные переговорщики сторон - вице-премьер-министр по реинтеграции Георге Бэлан и представитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Согласно сообщению, в Баварию поедут также руководители рабочих групп по укреплению мер доверия в различных областях.



"Повестка дня конференции включает дискуссии на высшем уровне, а также несколько тематических сессий с участием международных партнеров. На них будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес для Кишинева и Тирасполя, касающихся вопросов образования, транспорта, связи и т.д.",- отмечается в сообщении.



Конференция в Баварии является седьмой по счету. Она регулярно проводится по инициативе МИДа Германии с 2009 г. В нынешнем году Германия, которая председательствует в ОБСЕ, при посредничестве остальных участников формата "5+2", добилась возобновления переговоров в формате "5+2". Первая за последние два года встреча в таком формате состоялась 2-3 июня в Берлине.



В ходе встречи был подписан протокол. Он предусматривает семь пунктов, которые Кишинев и Тирасполь должны были выполнить до встречи в Баварии. Из семи пунктов выполнен только один - стороны подписали в конце июня протоколы о сотрудничестве в области метеорологии и защиты окружающей среды в бассейне реки Днестр.



На конференции в Баварии предстоит обсудить повестку дня, дату и место проведения следующего раунда переговоров в формате "5+2".