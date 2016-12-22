В Тирасполе начала работу поликлиника, отремонтированная на деньги из РФ

В Тирасполе открыта поликлиника, отремонтированная на средства гуманитарной помощи России.

Как сообщает Инфотаг, в здании не велось никаких ремонтных работ с момента открытия учреждения в 1971 году. На восстановление и реабилитацию объекта было израсходовано 10 млн. приднестровских рублей (909 тыс. долларов). Работы велись с сентября прошлого года.

В поликлинике по принципу территориальности будет обслуживаться более 20 тыс. жителей центральной части Тирасполя. Штат сотрудников поликлиники насчитывает 44 врача, 54 человека среднего медицинского персонала и 13 человек младшего медицинского персонала.