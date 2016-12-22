Чуть позже была обнаружена древняя гробница воина с трепанацией черепа, которой, по оценке археологов, более четырех тысяч лет, пишет novostipmr.com.

По словам сотрудника научно-исследовательской лаборатории "Археология" Виталия Синика, "это погребение знатного воина, которое сопровождается тремя копьями, солидным колчанным набором из бронзовых и костяных наконечников стрел".





"В погребении - уникальная находка для нашего региона, это костяной односторонний гребень с изображениями, греческая амфора и бронзовая фибула. Большинство скифских захоронений были ограблены еще в древности. Скифы считали потустороннюю жизнь неким повторением действительной. Поэтому покойного обеспечивали всем необходимым, чтобы он оставался тем же, кем был при жизни: царем, воином, слугой. Желая владеть скифскими богатствами, могилы грабили даже их соплеменники, а затем и сарматы, гунны, средневековые кочевники", - рассказал журналистам ученый.