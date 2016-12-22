Тирасполь хочет ввести пошлины на железнодорожный транзит товаров через регион

Тирасполь угрожает Кишинёву и Киеву жёсткими ответными мерами на действия, которые администрация региона называет экономической блокадой.

В частности, тираспольские власти возмущены, что Украина пропускает товары только через железнодорожные пригранпункты, которые контролирует Кишинёв.

Тирасполь объявил, что введёт дополнительные пошлины на железнодорожный транзит товаров через Приднестровье и ужесточит требования к безопасности локомотивов и вагонов для Украины и Молдовы. Администрация региона настаивает на самостоятельном управлении приднестровским участком железной дороги.

В ответ гендиректор Молдавской железной дороги Юрий Топалэ заявил, что согласно международным нормам такое право принадлежит исключительно официальному Кишинёву.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции, требования Тирасполя намечено обсудить на встрече экспертов в четверг.