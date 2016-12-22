НАРЭ изменило максимально допустимые цены на горючее

НАРЭ изменило максимально допустимые цены на горючее. С 27 июля бензин станет дешевле на 31 бан, а стоимость одного литра составит 15 леев 52 бана.

Компании, которые не сменят ценники и продолжат продавать горючее по более высоким ценам, будут оштрафованы.

Стоимость дизельного топлива снизится на 49 банов, поэтому цена литра солярки в ближайшие две недели не должна превышать 13 леев 54 банов.

Последний раз регулятор пересматривал цены 12 июля.