Для содействия переговорам в формате "5+2" будет разработана дорожная карта

Парламентская платформа по реализации политики реинтеграции разработает дорожную карту, для содействия проведению переговоров в формате 5+2. Об этом заявил спикер Андриан Канду после заседания структуры. Глава парламента отметил, что в ходе встречи обсудили и нынешнюю ситуацию в приднестровском регионе.

"На следующем заседании мы обсудим концепцию специального статуса Приднестровья и разработку дорожной карты. В следующем полугодии как парламентская платформа, так и правительство, будут больше работать во всех направлениях, связанных с приднестровским урегулированием", - заявил председатель парламента Андриан Канду.



"В ходе диалога с парламентской платформой мы обсудили все вопросы, включённые в повестку дня переговоров в формате 5+2. В том числе, и последние события, касающиеся процесса приднестровского урегулирования. Также проанализировали результаты Баварской конференции и перспективы процесса урегулирования на следующий год", - рассказал вице-министр по реинтеграции Георге Балан.



Заседание парламентской платформы прошло в преддверии визита в нашу страну министра иностранных дел Германии, действующего председателя ОБСЕ, Франка-Вальтера Штайнмайера.