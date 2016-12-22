Достигнуто техническое соглашение по программе сотрудничества МВФ-Молдова

Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Молдове с 5 по 15 июля, достигла технического соглашения с молдавским правительством о заключении новой программы по сотрудничеству. Об этом заявила глава миссии Иванна Владкова-Холлар в Вашингтоне. Программа экономических реформ рассчитана на три года и предусматривает финансирование в 179 млн долларов.

Окончательное решение о заключении соглашения будет принято руководством МВФ и исполнительным комитетом в октябре при условии, что власти Кишинева внедрят ряд согласованных с фондом приоритетных действий.

Новый документ будет основываться на двух направлениях - политики обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, и реформ, содействующих экономическому росту.

О достижениях, которые приведут к возобновлению внешнего финансирования, премьер-министр Павел Филип написал на своей страничке в Facebook. Он отметил, что это является важным шагом Молдовы в плане экономического доверия и власти готовы продолжить модернизацию страны.

Евродепутат Анди Кристя также написал одобрительные отзывы на своей странице в Facebook по поводу того, что Молдова и МВФ пришли к соглашению о заключении новой программы. Кристя считает, что в связи с этим румынское правительство должно ускорить предоставление первого транша из кредита в 150 миллионов евро. По мнению парламентария, возобновит поддержку молдавского бюджета и Европейская комиссия.

Анди Кристя отметил, что соглашение с МВФ - это победа правительства Филипа и подтверждение серьезного отношения к международным партнерам Молдовы.