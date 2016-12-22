Как сообщил гендиректор Национального агентства по безопасности пищевой продукции (ANSA) Георге Габерь, дискуссии были сосредоточены на восстановлении и надлежащем функционировании молдо-российских отношений, подготовке к заседанию молдо-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в сентябре этого года в Молдове, после того как комиссия не проводила своих полноценных заседаний с 2012 г.

Глава ANSA проинформировал российскую сторону о текущей ситуации в области экспорта молдавской агропродовольственной продукции на рынки России. Георге Габерь представил информацию о мерах, предпринятых молдавскими садоводами для обеспечения качества и безопасности продукции.

ANSA собрала и представила "Россельхознадзору" в Москве конкретные данные о площадях фруктовых садов, примерных объемах производства и возможных объемах экспорта продукции от 100 производителей, потенциальных экспортеров фруктов в нашей стране, пишет infomarket.md.

Данные будут рассмотрены российской стороной для включения компаний в будущий новый список экспортеров фруктов. В другой связи была затронута проблема расширения числа винодельческих предприятий, имеющих право экспортировать свою продукцию в Россию.

Делегация Молдовы получила заверения от экспертов "Роспотребнадзора", что в этот список будут включены и другие предприятия, после их проверки.

Гендиректор ANSA коснулся и информации, размещенной на сайте "Россельхознадзора" о списке молдавских производителей фруктов, допущенных на российский рынок, отметив, что этот список был составлен на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве региона АТО Гагаузия и Российской Федерации, а в полный список должны быть включены производители со всей Молдовы.

На совместном заседании стороны согласовали ряд действий, которые должны быть приняты, приоритетными были названы вопросы экспорта сезонной растениеводческой продукции и продукции животного происхождения, расширение списка продуктов, которые могут поставляться на российский рынок, в частности, вина и консервированной продукции.