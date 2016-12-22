Ратифицировано соглашение о выделении $10 млн на проект "Конкурентоспособное сельское хозяйство"

Правительство ратифицировало соглашение с Международной ассоциацией развития о предоставлении десяти миллионов долларов на внедрение проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство".

Средства предназначены для садоводов, пчеловодов и тех, кто занимается сбором молока. Каждый заявитель сможет получить по 350 тысяч долларов. Проект вступит в силу 1 сентября.

Кабмин также утвердил программу поддержки женщин-предпринимателей. Для ее реализации Еврокомиссия выделила два миллиона 300 тысяч евро. В рамках программы, которая рассчитана на 36 месяцев, планируется наладить обучение по вопросам организации и развития собственного дела, а также получения грантов.

Правительство утвердило и Национальную программу иммунизации на период до 2020 года. Ее бюджет превысил 235 миллионов леев.