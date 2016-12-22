Жители Дурлешт получили завышенные в 50 раз счета за воду

Десятки жителей Дурлешт получили завышенные в 50 раз фактуры на оплату потребления воды. Им внесли в счет долги жилищно-коммунального управления, накопленные за 15 лет. Людей обязывают возвращать долг из своих карманов.

Агрепина Самохвалова живет с мужем в однокомнатной квартире по улице Химиков. В прошлом месяце они потребили всего один кубометр воды, а квитанцию получили на 57. Пенсионерка жалуются, что не под силу платить счет на 514 леев при пенсии в 798 леев.

В такой же ситуации оказались десятки дурлештских семей. Люди возмущены, что должны платить за воду, которую не потребляли. Они потребовали объяснений от поставщика воды и управдома, но конкретного ответа так и не получили. "Я позвонила, и мне сказали, что счётчики старые. Поменяла их. Два месяца всё было нормально, а в прошом месяце снова получила завышенную квитанцию", - рассказывает местная жительница.

Жилищно-коммунальное управление Дурлешт задолжало предприятию Apă Canal более двух с половиной млн леев, однако с долгом не согласно и подало в суд на поставщика воды. По словам бухгалтера жилкомуправления Анны Лобы, потери воды в квитанции внесло предприятие Infocom.

"В мае мы расторгли контракт с Infocom, и теперь они творят, что хотят, под диктатом Apă Canal. Но главное - они же направляют к нам потребителей разбираться", - говорит Лоба.

Чтобы избавится от навязанных дополнительных расходов, некоторые жители Дурлешт стали заключать прямые контракты с поставщиком воды.