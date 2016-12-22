Глава Таможенной службы подвел итоги за первое полугодие

Сумма таможенных сборов в первые шесть месяцев текущего года составила 7 миллиардов 600 миллионов леев. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Цифры на итоговом заседании озвучил глава Таможенной службы Виталий Врабие.

Ведомство с начала года покинули 167 сотрудников. 51 был уволен, так как не прошел аттестацию. Остальных отправили в отставку из-за дисциплинарных нарушений или по собственному желанию.

Отмечается также, что с января по июнь зарегистрировано свыше двух тысяч попыток нарушения таможенного законодательства. В большинстве случаев речь идет о контрабанде сигарет, недекларировании товаров и подтасовке данных в документах.