Совет по конкуренции оштрафовал на миллион леев молдавскую компанию

Молдавская компания "Супратен" была оштрафована на один миллион леев. Предприятие признали виновным в копировании упаковки строительного материала.

В Совет по конкуренции обратилась с жалобой шведская компания Saint-Gobain Byggprodukter AB. По словам ее представителей, в "Супратен" использовали дизайн упаковки одного из товаров компании.

Вынося решение, Совет по конкуренции отметил, что ни одна из компаний не зарегистрировала рисунок в Госагентстве по интеллектуальной собственности, поэтому права принадлежат тем, кто впервые опубликовал его. Таким образом, было вынесено решение в пользу шведской компании.

"Супратен" обязали выплатить государству штраф в размере одного миллиона леев. Решение инстанции может быть обжаловано.