По сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, в частности, о подготовке до 1 октября 2016 г. совместного обращения к Европейской комиссии о включении в сеть TEN-T (Транс-Европейская транспортная сеть) автомобильных дорог и мостовых переходов между Украиной и Молдовой для финансирования из Европейского банка реконструкции и развития и грантов Европейского Союза договорились профильные министерства обеих стран, подписав соответствующий протокол в Кишиневе по итогам заседания рабочих групп.



С украинской стороны документ подписал замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.



Согласно протоколу, также до 1 октября Молдова и Украина внесут изменения в Соглашение о международном автомобильном сообщении от 20 марта 1993 г. для либерализации автомобильных перевозок и отмены разрешений на транзит между двумя странами, подпишут Соглашение между авиационными службами двух стран для либерализации на условиях Соглашения об открытом небе между Молдовой и Европейским союзом, предусматривающий увеличение частот для украинских авиаперевозчиков.



Кроме того, намечено подписать в сфере железнодорожного транспорта Соглашение о развитии международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море, а также привлечь Железную дорогу Молдовы к транспортному коридору и снизить тарифы на перевозки, пишет Interlic.md.



Оговорено также провести двусторонние мероприятия с целью недопущения фактов сбросов с судов, задействованных в процессе проведения дноуглубительных работ в молдавском порту Джурджулешты, почв на пограничных участках Украины и Молдовы.