На памятном денежном знаке номиналом в пять рублей изображен мемориал воинской славы Eternitate ("Вечность"), который находится в центре столицы Молдовы, передает sputnik.md.

"На оборотной стороне монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента Мемориала воинской славы в Кишиневе. Есть надписи: вверху по окружности "Кишинев" в обрамлении двух звездочек, внизу горизонтально - "24 августа 1944 г.", - отмечено на сайте Центробанка.

Помимо Кишинева на памятные денежные знаки попали памятники, мемориалы и скульптуры из следующих городов: Киев, Минск, Вильнюс, Бухарест, Таллин, Рига, Белград, Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, Берлин, Прага. Монеты выпускаются в рамках эмиссионной программы. Все они выполнены из недрагоценных металлов. А тираж монет каждого вида составляет два миллиона штук.

Также банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, которая посвящена Свято-Иоанно-Богословскому монастырю в селе Пощупово (Рязанская область). На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы монастыря. Тираж монеты составит тысячу штук.

Одна из серебряных монет в три рубля посвящена 350-летию основания столицы Бурятии - Улан-Удэ. На ее оборотной стороне расположены рельефные изображения панорамы Улан-Удэ на фоне гор и герба города, справа от которого расположена надпись "350 Лет". На оборотной стороне второй трехрублевой монеты - рельефное изображение здания Ссудной казны в Настасьинском переулке в Москве. Тираж каждой из монет составит три тысячи штук.

Монета из недрагоценных металлов номиналом в 10 рублей посвящена Иркутской области. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Иркутской области. Тираж монеты - 10 миллионов штук.

Памятная монета из серии "Города - столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков", выпущенная Центральным банком России.