"Правительство одобрило перевод первого транша в 60 млн евро по программе финансовой помощи Молдове. Деньги поступят 24 августа. Стороны договорились об обязательствах Молдовы, в числе которых - составление дорожной карты для заключения соглашения с МВФ. Правительство Румынии отслеживает выполнение указанных в плане условий", - сказал пресс-секретарь правительства Румынии Ливиу Иолу.

Кабмин Дачиана Чолоша утвердил поправки, согласованные минфинами обеих стран.

Соглашение о финансовой помощи было подписано 7 октября 2015 года. В июне этого года правительство Румынии начало техническую процедуру перечисления денег.