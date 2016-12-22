Кабмин принимает меры для экономии бюджетных средств

Прием на работу в госучреждения, подчиненные правительству, прекращен до конца года. Мораторий объявлен для экономии бюджетных средств.

"Чтобы сэкономить бюджетные средства и не превышать дефицит бюджета, согласованный с МВФ, мы будем работать с коллективом, сформированным на сегодняшний день. Все министерства и госучреждения должны выполнять свои задачи с нынешним составом сотрудников", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.

По оценкам министерства финансов, вакантными останутся 4 с половиной тысячи рабочих мест. Сэкономить таким образом получится около 150 миллионов леев.