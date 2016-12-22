Счета госпредприятия MoldATSA разблокированы

Счета отвечающего за безопасность перелетов госпредприятия MoldATSA в организации Eurocontrol разблокированы. Такого решения добились в бельгийском суде руководство совета правления предприятия совместно с Минтрансом.

В 2013 году Парижский арбитраж удовлетворил претензии украинской компании "Комстрой" (правоопремница "Энергоальянса"), требующей с MoldATSA 47 млн долларов - долг за поставку электроэнергии на протяжении 16 лет. После этого счета госпредприятия были заблокированы.

Суд обязал "Комстрой" возместить Молдове ущерб в размере пяти тысяч евро.

На начало июля 2016 года на заблокированных счетах MoldATSA было более 5,9 млн евро.