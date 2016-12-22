Трех начальников Нацбанка задержали по подозрению в халатности

Трое человек были задержаны в управлении Национально банка Молдовы сегодня утром. Эту информацию для Publika TV подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старинская.

Их задержали по подозрению в халатности в работе, что позволило представителям НБМ в период 2010-2014 годов отмывание огромных сумм денег через один из местных банков.

По данным deschide.md, речь идет об Эмме Тэбырца - бывшом вице-президенте НБМ, Матее Дохотару - директоре Департамента банковского надзора и Владимире Цуркане - главе Департамента регулирования и лицензирования, который ранее занимал пост главы отдела банковского надзора.