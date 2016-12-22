Продажа виньеток в августе пополнила госбюджет почти на 4 млн леев

Почти четыре миллиона леев поступило в госбюджет с начала августа от продажи виньеток. Это на 400 тысяч больше, чем в конце июля.

Всего с первого по седьмое августа границу Молдовы пересекли свыше 120 тысяч автомобилей. Самые оживленные таможенные пункты - Леушены и Скулены. Таможенники обнаружили более 40 правонарушений, а водители заплатили свыше 400 тысяч леев штрафа.

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