Нацбанк снизил прогноз инфляции

Национальный банк Молдовы снизил прогноз инфляции на 0,3 процентных пункта, с 7 до 6,7.

Более того, эксперты прогнозируют, что до осени текущего года этот показатель снизится ещё больше, до 0,5 процентных пункта.

По данным Нацбанка, связано это с увеличением экспорта.