Объявлено о снижении цен на бензин и дизтопливо

Потолок цен на бензин и дизельное топливо понизили. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило новый рекомендованный максимум, который вступит в силу завтра и сохранится две недели.

Литр 95-го бензина подешевеет на 31 бан и будет стоить не более 15 леев 21 бана. Солярка будет стоит на 66 банов меньше, чем сейчас, - то есть 12 леев 88 банов.

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