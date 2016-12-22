Как изменились цены на овощи и фрукты за последний месяц

На 15% подешевели овощи и фрукты по сравнению с июньскими ценами. А вот арбузы и дыни, напротив, подорожали на 20%. Таковы данные Национального бюро статистики.

Больше всего (почти вдвое) подешевела красная свекла. Баклажаны упали в цене на 40%, примерно на столько же подешевели и помидоры. В то же время цитрусовые подорожали более чем на 20%, а дыни и арбузы - почти на 19%. На 5% по сравнению с прошлым месяцем подорожали кабачки.

Кроме того подешевели топливо и одежда. А Национальный банк снизил прогноз инфляции в 2016 году с семи до 6,7%.