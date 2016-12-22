В разгар лета в три раза выросли цены на лимоны

В разгар лета, когда наибольшим спросом среди прохладительных напитков пользуется лимонад, в три раза выросли цены на лимоны. На рынках килограмм этих цитрусовых стоит 65 леев, в магазинах - и того дороже.

Высокие цены покупателей отпугивают:

"Я смотрю на цену и теряю дар речи. 70 леев за килограмм. Глаза лезут на лоб".

"А я даже не смотрю на лимоны. Я не смотрю на то, что дорого".

"Очень дорого для нашей страны. Есть дети которым нужен витамин С. Если детей много, конечно, это бьёт по карману".

Продавцы объясняют рост цен сокращением импорта лимонов. Их привозят из Аргентины и Южной Африки, но в Аргентине график сбора и транспортировки лимонов нарушили сильные ливни, а в Южной Африке урожай подпортили вредители.

По расчетам молдавских импортеров, цены на лимоны снизятся осенью, когда цитрусовые начнут импортировать из Турции и Испании.