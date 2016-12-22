"Киев поддерживает требование Кишинева о выводе российских войск с территории Молдовы"

Полномочия Приднестровья не должны противоречить национальным интересам Молдовы. Об этом заявил посол Украины в нашей стране Иван Гнатишин в своем интервью изданию "Укринформ". Федерализация региона, по мнению посла, под видом особого статуса может привести к нежелательным последствиям.

К тому же, Киев всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны, добавил дипломат. Урегулирование приднестровского конфликта Украина видит через предоставление региону особого статуса в составе единой и неделимой Молдовы.

Как заявил Гнатишин в своем интервью, Киев поддерживает требования Кишинев о выводе российских войск с территории Молдовы и замене миротворческих сил на международную полицейскую миссию.

Именно политическое урегулирование конфликта должно быть основной задачей переговорного процесса в формате "5+2", отметил украинский посол.