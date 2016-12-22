Жители Тирасполя нашли 1,5 кг радиоактивной ртути во дворе дома

Ёмкость с веществом, похожим на ртуть, обнаружили жильцы двора в центре Тирасполя.

О неожиданной находке они сразу же оповестили милицию. Как сообщает агентство "TransDnestrInform", колба с радиоактивным веществом прошла экспертизу, которая заключила, что вещество действительно является ртутью, передаёт NOI.md.



Резиновая колба с предположительным содержанием полутора килограммов ртути была найдена под грудой строительного мусора на прошлой неделе. На место находки оперативно выехали представители аварийно-спасательного подразделения городской администрации Тирасполя, которые изъяли подозрительную колбу и отправили её на специальную экспертизу.



Экспертиза подтвердила опасения жильцов, предположивших то, что найденное ими вещество является ртутью. По данным местных властей, в резиновой колбе находилось полтора килограмма радиоактивного вещества. Сосуд с опасным содержимым намереваются передать на хранение в специально оборудованное место.



Причины появления опасного вещества неподалёку от жилых домов сейчас выясняются.

В Молдове периодически происходят инциденты, связанные с обнаружением в жилых дворах радиоактивных веществ. Так, в сентябре прошлого года в Кишинёве на улице Прункул сотрудники Национального агентства по регулированию ядерной деятельности обнаружили радиоактивный цезий-137. Как позже выяснилось, опасное для здоровья человека вещество пролежало в земле около 16 лет.