Как сообщает минэкономики, в этом году ВВП увеличится на два процента, а не на один, как предполагалось ранее. В следующем году - он достигнет трёх процентов, а в 2018 и 2019 годах - трёх с половиной. После нескольких лет непрерывного спада, вырастет в следующем году, почти на 10%, и объём молдавского экспорта.

В 2018-2019 годы эксперты прогнозирует ежегодный прирост на девять процентов. Говорят и о развитии сельского хозяйства и промышленности. В этих областях ожидается рост до пяти процентов.

По прогнозам, в 2019 году средняя зарплата по экономике превысит 6200 леев. Сейчас она составляет пять тысяч леев.