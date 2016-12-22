"Эта сумма включает в себя расходы на отбор спортсменов-потенциальных участников Олимпиады, которых на начало 2013 года насчитывалось около 80-90", - пояснил глава управления спорта Виталий Савчук.



Из 45 миллионов леев около четырех миллионов было направлено на поездку молдавской делегации на Олимпиаду в Рио.

Общий бюджет составил до 80 миллионов леев. 35 миллионов леев были получены из других источников.

"Наряду с этими деньгами есть и другие средства: от спонсоров, международных федераций, других источников. Сумма намного больше - около 70-80 миллионов леев", - отметил глава управления спорта Виталий Савчук.

Во время передачи дзюдоист Валерий Думиникэ, занявший в Рио девятое место, и президент Федерации дзюдо Андрей Голбан отметили, что условия на Олимпиаде их разочаровали.

"По прибытии мы расстроились от увиденного. Многие работы не были завершены. Даже дорога, по которой мы каждый день ходили питаться, не было полностью отремонтирована. Шли по пыли, как у нас. Не понимали, куда нас везет автобус из аэропорта. По дороге видели белье, которое вывесили сушиться. Дома до сих пор не достроены", - поведал президент Федерации дзюдо Андрей Голбан.



"С залами для тренировок и аренами для соревнований все было в порядке", - сказал дзюдоист Валерий Думиникэ.



"Это то, что связано с дзюдо. Я был на тяжелой атлетике. Там условия оставляют желать лучшего. Был на нескольких соревнованиях. Там стояли временные строения. Корты", - вспомнил президент Федерации дзюдо Андрей Голбан.

Молдову на Олимпийских Играх в Рио представляли 23 спортсмена.