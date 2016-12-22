НАРЭ повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо

Агентство по регулированию в энергетике объявило во вторник, 23 августа, предельные цены на топливо на последующие две недели. Как на бензин, так и на дизельное топливо, предельные цены были повышены почти на 80 банов и, соответственно, на один лей.

Как передает IPN, максимальная цена бензина с октановым числом 95 в течение ближайших двух недель составит 15,99 леев литр, по сравнению с предыдущей предельной ценой в 15,21 леев. Дизельное топливо будет стоить не более 13,82 леев, по сравнению с 12,88 леев в течение последних двух недель.



Предельные цены, объявленные сегодня, являются действительными до 6 сентября.



НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда на автозаправочных станциях (АЗС) будут вывешиваться более высокие цены, нежели предельные. Они могут сигнализировать о подобных случаях по „зеленой линии”: +373 800 10 800 или по электронному адресу: anre@anre.md.

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