Об этом в интервью ТСН сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Там примерно 1200 военнослужащих, которые в основном для охраны складов боеприпасов бывшей 14-й армии, обеспечивают, скажем так, миротворческую операцию на территории Приднестровья. Здесь угроза состоит в том, что с территории Приднестровья специальными службами может быть дестабилизирована ситуация как в Одесской области, так и в целом на юге Украины для того, чтобы вызвать дестабилизацию ситуации и затем уже использовать ее в собственных целях, включая возможность, а никто эту возможность не исключает, проведения так называемых миротворческих операций для того, чтобы отстоять интересы, права, защитить русскоязычное население", – заявил Скибицкий.

Он также отметил, что удар из Приднестровья может быть нанесен в случае значительного усиления группировки российских войск. Самопровозглашенная республика играет лишь вспомогательную роль для дестабилизации Украины.