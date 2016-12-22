В Россию не пропустили более 5 тонн нектаринов из Молдовы

В Россию не пропустили более 5 тонн нектаринов из Молдовы.

Как отмечается в сообщении Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, в частности, в складе временного хранения "Арт-Сервис Клинцы" запрещен ввоз в Российскую Федерацию более 5 тонн нектаринов, следовавших из Молдовы в г. Воронеж.



При фитосанитарном контроле данной растительной продукции специалистами Россельхознадзора был обнаружен карантинный вредитель. В результате экспертизы установлено заражение плодов восточной плодожоркой, передает noi.md.



С целью недопущения распространения на территории России выявленного карантинного вредного организма фрукты возвращены экспортеру.

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