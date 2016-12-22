Сколько будет стоить доллар в Молдове в ближайшие годы?

Министерство экономики Молдовы прогнозирует на 2016 г. среднегодовой обменный курс нацвалюты на уровне 20 леев за $1, а по итогам года на уровне 20,05 лея за $1. Это предусматривает подготовленный ведомством в июле с.г. новый прогноз макроэкономических показателей на 2017-2019 гг.

Как отмечает NOI.MD, прежний, апрельский прогноз предусматривал на этот год среднегодовой обменный курс нацвалюты на уровне 19,8 лея за $1, а по итогам года – 19,85 лея за $1.



На период 2017-2019 гг. Минэкономики прогнозирует небольшую девальвацию лея, ожидая, что среднегодовой курс нацвалюты составит 20,4 лея за $1 в 2017 г., 21 лей за $1 – в 2018 г. и 21,7 лея за $1 – в 2019 г. Прогнозируется, что по итогам 2017 г. обменный курс составит 20,9 лея за $1, по итогам 2018 г. – 21,5 лея, по итогам 2019 г. – 22,2 лея за $1.



В течение I полугодия 2016 г. лей обесценился по отношению к доллару на 1,1% - с 19,66 лея за доллар на 1 января до 19,87 лея за $1 – на 30 июня 2016 г. В то же время, по отношению к евро он девальвировался на 2,6%.



Главными факторами, которые влияли на изменение обменного курса, были: сокращение экспорта и денежных переводов из-за границы, колебания курса доллара США на международных валютных рынках и жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.