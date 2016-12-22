Столичный Apa-Canal настаивает на повышении тарифов

Apa-Canal настаивает на повышении тарифов на водоснабжение и канализацию в Кишиневе, так как это одно из условий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования проектов по развитию предприятия.

Как сообщили в Apa-Canal, системы водоснабжения и канализации нуждаются в работах по восстановлению, так как количество аварий в сетях растет, а ресурсов предприятия для ремонта недостаточно. Помощь со стороны европейских финансовых структур жизненно необходима, но она не будет предоставлена, пока не будут выполнены условия для финансирования.



По данным Apa-Canal, износ сетей составляет 70%, необходима замена даже магистральных труб, срок эксплуатации которых превысил 40 лет.



По сравнению с 2015 г. число аварий в нынешнем году увеличилось на 11,8%. Ежедневно регистрируется порядка 70 прорывов на трубопроводах, которые требуют сложных и продолжительных работ, приносят неудобства потребителям, ведут к потерям. За последние семь месяцев зарегистрировано более 12 тыс. аварий в сетях, передает Инфотаг.



В рамках Программы приоритетных инвестиций, финансируемой ЕБРР и ЕИБ в объеме 64,8 млн. евро, планировалось реабилитировать до 31 декабря 2018 г. в Кишиневском муниципии 205 км сетей водоснабжения, более 3 тыс. водопроводных вводов в жилых домах и почти 15 км канализации. Банки готовы инвестировать при условии, что тарифы будут покрывать расходы на водоснабжение и водоотвод. Однако до сих пор запросы Apă-Canal в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой актуализировать тарифы остались неудовлетворенными.

По данным Apа-Canal, последний раз тарифы на воду меняли в 2009 г., а с тех пор уже несколько раз дорожал свет, нефтепродукты и газ, а также различное оборудование и запчасти, которые предприятие закупает за рубежом. Предприятие просит повысить тарифы на 40% - с 9,12 до 14 леев за кубометр.