Государство выплатило полностью компенсации за фрукты, предназначенные для экспорта в Россию

Государство выплатило в полном объеме компенсации сельхозпроизводителям, пострадавшим от российского эмбарго в 2014 году.

Об этом объявили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, уточнив, что выплаты были сделаны по 109 заявкам на общую сумму 43 млн. леев.



Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве управляло процессом выплаты компенсации сельхозпроизводителям, зарегистрированным в качестве юридических лиц, которые владеют садами яблок и слив площадью более 15 га.



Первая часть компенсаций в сумме 10,57 млн. леев была выплачена 17 августа по 30 заявкам, еще 10 млн. леев было выплачено сельхозпроизводителям 24 августа, передает NOI.MD.



Деньги на выплату компенсаций были выделены из фонда субсидирования сельхозпроизводителей на 2016 год, который составляет 900 млн. леев.