Подсолнечное масло может подорожать

В этом году урожай подсолнечника будет на 30-40% ниже, чем ожидалось. Основная причина - отсутствие осадков в августе. В связи с этим фермеры говорят, что закупочная цена сырья может вырасти.

Урожай подсолнечника в этом году снизился почти на полтонны с гектара. "Рассчитывали собрать от двух с половиной до трех с половиной тонн с гектара. Реальность оказалась гораздо хуже ожиданий. Собираем всего до двух тонн урожая с гектара", - говорит фермер Михаил Гончаренко.

Эксперты говорят, что причиной неурожая стали июльская засуха и жара. Как следствие, может подорожать подсолнечное масло.

"Семечки мелкие, их качество не сравнимо с прошлогодними. Безусловно, подсолнечное масло подорожает. Думаю, на пять-десять процентов", - прогнозирует владелец маслобойни Андрей Чертан.

Килограмм семечек подсолнечника сейчас продают за семь леев - на лей больше, чем в прошлом году. Фермеры не исключают, что к концу года цены станут ещё выше.