По сообщению пресс-службы территориального управления Россельхознадзора, виноград в Брянскую область пытался ввезти молдавский поставщик. Однако инспекторы установили, что "родиной" винограда является Турецкая республика, пишет bryansknovosti.ru.

У ягод была "типично турецкая упаковка", в нём обнаружили также остаточные количества турецких пестицидов - пенконазола, пириметанила, пираклостробина, азоксистробина, продиона. Ввоз 40 тонн винограда запрещен, начато административное разбирательство по факту законности выдачи фитосанитарных документов в Молдове.

С 22 августа в Брянской области задержали 370 т винограда, груш, нектаринов и персиков, выращенных в Турции. В Россию их пытаются ввозить под видом молдавских фруктов.

Из-за массового реэкспорта фруктов и ягод через Молдову брянский и смоленский Россельхознадзор усилил контроль и ввёл тотальный досмотр грузов. Кроме того, инспекторы усилили контроль за растениеводческой продукцией, поступающей из Беларуси.