Шевчук будет баллотироваться на второй срок

Глава приднестровcкого региона Евгений Шевчук намерен баллотироваться на следующий срок. Об этом он заявил 30 августа на пресс-конференции.

"Сегодня я хочу сказать, что буду выдвигаться на очередных президентских выборах, буду одним из кандидатов в президенты", — заявил Евгений Шевчук.

Он обратился к своим сторонникам, "людям доброй воли" с призывом объединиться и поддержать его в этом решении, сообщают "Новости Приднестровья".

"Обращаюсь за поддержкой к думающему приднестровскому народу, я обязан предоставить альтернативу, у нас есть все шансы победить", — сказал он.

Выборы лидера региона состоятся 11 декабря, отмечает NOI.MD.