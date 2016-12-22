Россельхознадзор вновь обнаружил чужую продукцию под видом молдавской

Россельхознадзор не впустил за последнюю неделю в Россию свыше 370 т винограда, груш, нектаринов и персиков, ввозимых под видом молдавской продукции.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на сайт российского санитарного ведомства, к примеру, в складе временного хранения (СВХ) "Арт-сервис Клинцы" в ходе фитосанитарного контроля продукции, поступившей из Молдовы, инспекторами Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявлено 40 т винограда, предположительно турецкого происхождения".



Данное заключение основывается на "сортовой принадлежности винограда, типичной турецкой упаковке, а также лабораторных экспертизах, подтверждающих наличие в продукции остаточных количеств пестицидов - пенконазол, пириметанил, пираклостробин, азоксистробин, продион, применяемых в Турции".



C целью исключения реэкспорта фруктов через Молдову блокирован режим документарного контроля, введен 100% физический досмотр.



В настоящее время ввоз 420 т плодоовощной продукции в РФ запрещен, ведутся административные разбирательства по фактам законности выдачи фитосанитарных документов в Молдове.



В связи с перекрытием канала поступления санкционной продукции через внешнюю границу РФ, Россельхознадзор не исключает возможность поступления данных видов продукции со стороны Белоруссии.