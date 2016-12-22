Майя Санду подала в суд на Госканцелярию

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду обвиняет правительство в сокрытии информации о предоставлении государственных гарантий для Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) и Unibank (UB).

По ее словам, она намерена через суд обязать Государственную канцелярию опубликовать стенограммы заседаний правительства, на которых были приняты соответствующие решения, передает newsmaker.md со ссылкой на agora.md.

"Два месяца назад я запросила в Госканцелярии копии стенограмм заседаний правительства, на которых были одобрены госгарантии для этих банков. Так как решения правительства рассекречены, логично было бы, чтобы была возможность ознакомиться с дискуссиями по этому поводу. Граждане должны знать кто и за что выступал в этих обсуждениях. Но правительство отказывается предоставить стенограммы", — рассказала Санду, отметив, что сокрытие данной информации в интересах Демократической партии.

Бывший министр образования подчеркнула, что это нарушение конституционного права граждан на информацию и ее обращение в суд обяжет Госканцелярию предоставить стенограммы.