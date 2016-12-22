ПКРМ не выдвинет кандидата на президентские выборы

Партия коммунистов не будет участвовать в президентских выборах этой осенью. Об этом сообщил лидер ПКРМ Владимир Воронин после пленума Центрального комитета.

Он заявил, что формирование не будет выдвигать кандидата на пост президента, более того, ПКРМ будет призывать людей не принимать участие в выборах.

Лидер коммунистов считает предстоящие выборы - неконституционными, а будущего президента - нелегитимным. 4 марта текущего года Конституционный Суд постановил, что следующего президента страны должны будут избирать прямым голосованием.

КС решил, что ранее действовавшая процедура избрания главы государства не являлась законной.