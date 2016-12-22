Экс-министр образования оставила комментарий в социальных сетях, где заявила, что собрать такое количество подписей за 14 часов невозможно. С ответной репликой выступил демократ Сергей Сырбу. Он посоветовал Майе Санду опираться не на лайки в Facebook, а на членов партии, передает publika.md.

"Главное, чтобы ты не ограничивалась партией в Facebookе, а вышла из виртуального мира к людям, создала реальную партийную команду и не путала лайки с политической работой. Ведь лайки не будут бегать по районам за подписями в твою поддержку, пока ты сидишь в комфортном офисе и удивляешься. Вероятно, можно собрать подписи и находясь в виртуальном пространстве, но это будет долгий процесс", - написал Сырбу.

Напомним, что кандидат Демократической партии на должность президента страны первым представил в Центризбирком подписные листы для участия в выборах 30 октября.

В поддержку регистрации Мариана Лупу поставили подписи почти 29 тысяч граждан, это почти в два раза больше необходимого.

Как уверен лидер ДПМ, это результат эффективной мобилизации команды демократов.