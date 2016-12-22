Цены на воду и канализацию в столице изменятся

Предприятие "Apă-Canal Chișinău" и НАРЭ ведут переговоры по изменению цен на воду и канализацию. Генеральный мэр муниципия Кишинева Дорин Киртоакэ отметил, что цены на эти услуги повысятся.

"Цены повысятся не в два-три раза, но будет корректировка в 1-1,5 леев, особенно на канализацию. Сейчас вода стоит 8 леев и только один лей канализация, нормально, это должно быть одинаково, но сейчас еще рано говорить об этом", - заявил Киртоакэ.



Как сообщает noi.md, переговоры между этими двумя учреждениями продолжаются уже год и поэтому ЕБРР и ЕБИ не могут оказать помощь для модернизации системы водоснабжения и канализации. Таким образом, АО "Apă-Canal Chișinău" вынуждено взять местный кредит в почти два миллиона евро, чтобы оплатить уже предоставленные услуги



Для финансирования проекта необходимы 62 миллиона евро – деньги ЕБРР, ЕБИ и Европейского союза.